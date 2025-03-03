التحفظ على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الغربي بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تحفظت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على سائق السيارة النقل "تريلا" المتسببة في حادث التصادم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، الذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين

كشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أن الحادث وقع نتيجة سير السيارة النقل في الاتجاه المعاكس، مشيرًا إلى أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من محافظة أسوان ومتجهة إلى محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع على الفور بـ10 سيارات إسعاف لنقل الجثث، إذ تم نقل 5 جثث إلى مستشفى أسيوط العام و8 جثث إلى مستشفى الإيمان العام.

ووفقًا للتحريات الأولية، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش والمعدات الحديثة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

في ذات السياق، تفقد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، موقع الحادث الذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا بينما أصيب 2 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات.

على الفور انتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "هـ س ا" "7896".

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين، إذ تم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان وأسيوط العام.

تم تحرير محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حولها.

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