أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله التيك توكر المعروف بـ"كوكو مصر" يرقص بطريقة غير لائقة في حفل طلابي، حالة واسعة من الجدل، خاصة بعد احتوائه على فقرات ترفيهية وصفها البعض بأنها غير مناسبة للأجواء الأكاديمية.

الكلية تنفي صلتها بالفيديو

في أول رد رسمي، أكدت كلية التجارة جامعة طنطا أن الفيديو المتداول لا يمت لها بصلة، موضحة أنه تم تصويره خارج أسوار الكلية، ولم يكن تحت إشرافها أو تنظيمها بأي شكل.

موعد الحفل الرسمي

وأوضحت الكلية في بيانها أن حفل التخرج الرسمي لطلابها سيُقام يوم 12 مايو المقبل، وفق الترتيبات المعتمدة، مشددة على حرصها على تنظيم فعاليات تليق بالمؤسسة التعليمية وسمعتها.

إجراءات قانونية لحماية السمعة

أكدت الكلية احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما تم تداوله، وذلك للحفاظ على سمعتها وسمعة جامعة طنطا، ومنع ربطها بأي فعاليات غير رسمية.

بداية الأزمة

وكانت مواقع التواصل قد شهدت تداول مقاطع فيديو من حفل تخرج مزعوم لطلاب إحدى الجامعات، ظهر خلالها "كوكو مصر" وهو يقدم فقرات ترفيهية تضمنت رقصات أثارت انتقادات واسعة، واعتبرها البعض لا تتناسب مع طبيعة المناسبات الجامعية.

اقرأ أيضا:

قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"