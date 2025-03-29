انفجار شاحنة مواد بترولية على طريق السخنة (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

نجا رواد طريق السخنة-الزعفرانة من كارثة، بعد انفجار شاحنة نقل محملة بالوقود قبل ملفات العين السخنة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بانقلاب شاحنة محملة بكميات كبيرة من المواد البترولية واندلاع النيران فيها قبل كمين السخنة المواجه لشركة سوميد.

ووجه مدير الدفاع المدني بالسويس 4 سيارات إطفاء مجهزة للتعامل مع حرائق المواد البترولية، مدعومة بخزانات من مادة الفوم التي تعمل على عزل الوقود عن الهواء وكسر مثلث الاشتعال. كما دفع مرفق الإسعاف بسيارتين لتأمين الموقع والتدخل عند الحاجة.

واستخدمت فرق الحماية المدنية لوادر لتغطية جزء من الوقود المتسرب بالرمال، ومنعت انتشاره بعمل حواجز ترابية، مع استمرار مكافحة النيران بالفوم.

وكشفت المعاينة أن الشاحنة تابعة لشركة مصر للبترول، وكانت متجهة إلى البحر الأحمر، محملة بـ 45 طنًا من السولار. وفور انقلابها، فرّ السائق من الكابينة، ولم يكن هناك أي مركبات أخرى لحظة وقوع الحادث، ما ساهم في تفادي وقوع خسائر بشرية.

واستغرقت عملية السيطرة على الحريق ورفع آثاره أكثر من ساعتين، لضمان سلامة الحركة المرورية على الطريق.