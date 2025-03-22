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بعد انهيار منزل وانتشال 5 جثث.. إخلاء منزلين آيلين للسقوط في أسيوط

03:27 م السبت 22 مارس 2025
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أسيوط ـ محمود عجمي:

أخلت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، منزلين آيلين للسقوط وفصل الخدمات عنهما، حفاظًا على أرواح السكان.

وشهدت المحافظة أمس الجمعة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية النخيلة في مركز أبوتيج، وتمكنت قوات الحماية المدنية انتشال 5 جثث وإنقاذ 6 أشخاص من أسفل الأنقاض .

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بتصدع منزلين قديمين في شارع اليماني، مما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم والمهندس محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز. تبين من المعاينة أن المنزلين ملك "آمال . م . أ" و"حسن . ص . ع"، وكلاهما مكون من طابقين، أحدهما بمساحة 30 مترًا مربعًا وسقفه مصنوع من أفلاق النخيل.

تم على الفور إخلاء المنزلين وفصل الخدمات عنهما، وجاري استخراج تصريح خطر داهم لاستكمال إجراءات الهدم. تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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محافظة أسيوط انهيار منزل قوات الحماية المدنية
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