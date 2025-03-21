انتشال 5 جثث واستخراج 6 ناجين من أنقاض منزل النخيلة المنهار بأسيوط- فيديو وصور

أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ باسيوط، اليوم الجمعة، من انتشال 5 جثث وإنقاذ 6 أشخاص من أسفل أنقاض منزل قرية النخيلة المنهار بمركز أبوتيج.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، يرافقه نائب المحافظ د. مينا عماد، والسكرتير العام عدلي أبو عقيل، ورئيس مركز أبوتيج محمد حسن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات ورؤساء مراكز ديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثامين كل من "سحر حمدي محمد" 40 عامًا، و"أمنية صلاح فتحي محمد" 18 عامًا، و"أماني صلاح فتحي" 15 عامًا، و"موده محمد فتحي "5 أعوام، و"مديحة محمود سيد" 53 عامًا، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من إنقاذ كلا من: "مريم أحمد فرغلي " 8 أعوام، و"يوسف أحمد فرغلي" 11 عامًا، و"زينب أبو العلا ثابت" 70 عاما، و"ياسين أحمد فرغلي" عامين، و"صلاح فتحي محمد" 60 عامًا، و"ملك محمد فتحي" 10 أعوام، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بمركز أبوتيج لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار .

كما وجه أبوالنصر فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في هذا الظرف الصعب مع توفير كافة الرعاية الصحية للمصابين في المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.