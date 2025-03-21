جثة و4 مصابين.. الصور الأولى لمنزل أسيوط المنهار (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

ينشر موقع مصراوي الصور الأولى لموقع انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية النخيلة في مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط. وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج جثة سيدة وأربعة مصابين، فيما يجري البحث عن ستة أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، ملك المواطن "عبدالرزاق ف. ن". وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من استخراج جثة سيدة وأربعة مصابين من أسفل الأنقاض.

فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة، ويجري البحث عن ستة مفقودين تحت الأنقاض، كما تم الدفع بمعدات الإنقاذ وسيارات الإسعاف. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق، مع إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.