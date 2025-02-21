حفلان بمعبد أبو سمبل وسوق المدينة ضمن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

أسوان - إيهاب عمران:

يستقبل معبد "أبو سمبل" مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية عشرة، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف.

كما يقام في التاسعة مساء حفلا فنيا آخر للفرق المصرية والأجنبية بمسرح سوق مدينة أبو سمبل، وذلك في ليلة الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتختتم الفعاليات باستعراضات لفرق المهرجان بالمعبد صباح غد السبت وقت الظاهرة.

يقام المهرجان بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية منها 14 فرقة أجنبية وعربية من دول الهند، الصين، صربيا، بولندا، بنما، ليتوانيا، اليونان، سيرلانكا، كولومبيا، سلوفاكيا، التشيك، فلسطين، تونس، والجزائر، و12 فرقة مصرية وهي أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، الأنفوشي، العريش، توشكى، الوادي الجديد، الشرقية، مطروح، بورسعيد، بالإضافة إلى فرقتي التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

ويشهد المهرجان المقام في الفترة من 17 وحتى 19 فبراير، تقديم عروضه في 18 موقعا بالمحافظة لاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظة وضيوفها وزوارها من السياح وهم "مسرح فوزي فوزي، حديقة الشيراتون، قصر ثقافة كركر، بيت ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، جمعية منشية النوبة، جمعية الشيخ صالح، نادي صحاري، جامعة أسوان، مركز شباب غرب أسوان، مركز شباب الدر، جمعية الحصايا الاجتماعية.