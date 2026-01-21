غدًا قطع التيار الكهربائي عن مدينة دهب بالكامل

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الخميس، عن المدينة بالكامل لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة للموزع الرئيسي عن طريق الإدارة العامة للصيانة والتحكم الإقليمي، ومن المقرر أن يجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع، وذلك بداية من الساعة 8 صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.