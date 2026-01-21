تصدر اسم محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تصريحات زوجته الفنانة لقاء الخميسي.

ويعد هذا أول رد رسمي لها على أزمة طلاق زوجها من الفنانة إيمان الزيدي، التي كشفت مؤخرًا عن انفصالهما بعد زواج دام لسنوات، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

ونشرت لقاء الخميسي مقطع فيديو يضم صورًا تجمعها بزوجها وأبنائها، وعلقت قائلة: "الدنيا بتختبرنا دايمًا وأبدًا، أيام بتسعدنا وأيام بتبعدنا وتزعلنا وتجرحنا، وبنضيع مع نفسنا، الحكمة بتظهر من قلب الحزن، وبنقعد نفكر: إيه الصح وإيه الغلط؟ وهل اللي عدّينا بيه شر ولا خير؟".

وتابعت: "مع الوقت، ولما النفس تهدى، والعقل يفكر، والقلب يدق، بنكتشف إن كلنا بنغلط وبنضيع شوية وسط الزحمة، في ناس بتغلط وتكمل في الغلط، وفي ناس بتغلط وترجع لحكمتها، وتندم وتصحح الخطأ، كلنا خطّاؤون، وخير الخطّائين التوابون، مفيش حد ما بيغلطش، بس القوي الحقيقي هو اللي يعترف بالغلط ويرجع لصوابه، وربنا فتح لنا باب المغفرة والسماح".

وأضافت: "شكرًا من قلبي لكل إنسان دعمني ووقف جنبي وطبطب عليا، وشكرًا لكل أصدقائي المقرّبين اللي وقفوا جنبي، ولكل من دعمني من أصدقاء السوشيال ميديا اللي نوروا حياتي بالمحبة وطبطبوا على قلبي ودعولي دعوة حلوة".

واختتمت لقاء الخميسي حديثها برسالة موجهة إلى السيدات، قائلة: "آخر حاجة هاقولها: أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت العامرة، وأقوى حاجة في الدنيا إننا نحافظ على حياتنا ونحارب على بيوتنا وأولادنا بالحب والسلام. كلنا بنغلط وبنندم ونرجع لصوابنا، ونبدأ من جديد بداية مليانة شغف وحب وسلام وراحة. لكل ست وربة منزل: حافظي على بيتك وعيلتك بكل قوتك، وأوعي تدي الفرصة لأي إنسان إنه يهدم بيت العيلة. بحبكم من كل قلبي، أصدقائي وعيلتي الكبيرة".

