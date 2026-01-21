إعلان

مصرع عامل سقط من أعلى كنيسة "تحت الإنشاء" في أسيوط

كتب : محمود عجمي

12:26 م 21/01/2026

إسعاف - أرشيفية

أسيوط- محمود عجمي:

لقى أحد الأشخاص مصرعه اليوم الأربعاء، في قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، بعد سقوطه من أعلى مبنى كنيسة جارٍ العمل على إنشائها داخل القرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من ارتفاع أثناء العمل داخل موقع البناء. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الضحية يُدعى وائل س. ن، يبلغ من العمر 35 عامًا، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته نتيجة السقوط. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

