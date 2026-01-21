إعلان

"بيطري الإسماعيلية" يواصل تحصين الكلاب الضالة ضد السعار

كتب : أميرة يوسف

01:03 م 21/01/2026

البيطري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.

وقامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، بنطاق قرية النورس، وأسفرت الحملة عن تحصين ٢٠ كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

وأكد دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلى تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

كما تم عمل توعية للمواطنين من أهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة، بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة

وأكدت المديرية أن اتباع المنهج العلمي المعتمد: (تطعيم + تعقيم = بيئة آمنة بدون تكاثر)، وذلك هو السبيل الأمثل لحماية صحة المواطنين، وتحقيق هدف القضاء على مرض السعار، مع الحفاظ على حقوق الحيوان.

وجديرًا بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية تحصين الكلاب الضالة ضد السعار حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
علاقات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
أخبار المحافظات

كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
رويترز: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد
شئون عربية و دولية

رويترز: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد
بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
زووم

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي