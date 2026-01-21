شاركت الفنانة مي عمر جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت داخل الطائرة بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها جاكيت باللون الأبيض، نسقته مع بنطلون جينز،

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "مذهلة"، "الله يديكي الصحة والعافية"، "الله يطول في عمرك يا ست الكل"، "الديفا"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "خطيرة".

يذكر أن الفنانة مي عمر كان آخر ظهور لها خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض، وتألقت بفستان طويل باللون الأبيض اللامع.

