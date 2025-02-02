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"سبايدر مان شبرا".. ضبط لص تسلق جدار عقار فى شبرا الخيمة - صور

03:19 م الأحد 02 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    IMG-لص تسلق جدار عقار فى شبرا الخيمة-WA0004
  • عرض 3 صورة
    لص تسلق جدار عقار فى شبرا الخيمة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لص أثناء تسلق جدار عقار، فى محاولة منه للهروب من الإمساك به من قبل الأهالي بمنطقة بيجام التابعة لشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وأظهر قيام سيدة بإلقاء حجر على اللص أثناء محاولته الهروب عن طريق اللجوء إلى بلكونة قبل أن يتم الإمساك به من قبل الأهالي.

وتبين أن العقار بشارع المدينة المنورة قرب من كوبري بيجام بشبرا الخيمة، وجرى ضبطه، من قبل الأهالي وبمواجهته اعترف أنه يستخدم أحد المنازل كوكر لمبيته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بضبط شخص تسلق جدار عقار، أثناء محاولته هروبه من الإمساك به من قبل الأهالي بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم الذى أُطلقوا عليه المتهم "سبايدر مان شبرا"، وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بسخرية وروح الفكاهة.ش

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عقار شبرا الخيمة لص القليوبية
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