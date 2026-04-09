كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر عن حالة من القلق تسود الجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي بسبب احتمالية توقيع عقوبة على حارس الفريق محمد الشناوي، عقب واقعة طرده بعد نهاية المباراة إثر مشادة مع الحكم محمود وفا.

تخوف داخل الأهلي من عقوبة محمد الشناوي

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك مخاوف من أن يتضمن تقرير الحكم ما يشير إلى محاولة اعتداء من جانب الشناوي وهو ما قد يترتب عليه إيقاف اللاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 مباريات وفقاً لما سيتم تدوينه في التقرير الرسمي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتابع الموقف عن قرب في انتظار صدور التقرير النهائي خاصة في ظل أهمية الشناوي كأحد الركائز الأساسية في الفريق.

عقوبات منتظرة داخل الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا

وفي سياق متصل، كشف الغندور عن وجود قرارات داخل النادي بتوقيع عقوبات على لاعبي الأهلي عقب التعادل أمام سيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ أبلغ وليد صلاح الدين بتطبيق اللائحة الداخلية بحق اللاعبين مع اعتبار نتيجة المباراة بمثابة خسارة نظراً لعدم الرضا عن الأداء الفني.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان الأهلي تعادل بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة مقابل 39 نقطة لسيراميكا في جدول الترتيب.

