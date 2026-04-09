مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم

كتب : نهي خورشيد

12:00 ص 09/04/2026

لحظة طرد محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر عن حالة من القلق تسود الجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي بسبب احتمالية توقيع عقوبة على حارس الفريق محمد الشناوي، عقب واقعة طرده بعد نهاية المباراة إثر مشادة مع الحكم محمود وفا.

تخوف داخل الأهلي من عقوبة محمد الشناوي

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك مخاوف من أن يتضمن تقرير الحكم ما يشير إلى محاولة اعتداء من جانب الشناوي وهو ما قد يترتب عليه إيقاف اللاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 مباريات وفقاً لما سيتم تدوينه في التقرير الرسمي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتابع الموقف عن قرب في انتظار صدور التقرير النهائي خاصة في ظل أهمية الشناوي كأحد الركائز الأساسية في الفريق.

عقوبات منتظرة داخل الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا

وفي سياق متصل، كشف الغندور عن وجود قرارات داخل النادي بتوقيع عقوبات على لاعبي الأهلي عقب التعادل أمام سيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ أبلغ وليد صلاح الدين بتطبيق اللائحة الداخلية بحق اللاعبين مع اعتبار نتيجة المباراة بمثابة خسارة نظراً لعدم الرضا عن الأداء الفني.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان الأهلي تعادل بهدف لمثله مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة مقابل 39 نقطة لسيراميكا في جدول الترتيب.

الأهلي محمد الشناوي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

