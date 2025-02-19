تعمد خسارة قضيتها.. ننشر أول صورة للضحية الثانية لسفاح المعمورة بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على صورة "تركية عبد العزيز" الضحية الثانية للمحام المتهم "ن.ا" المعروف بسفاح المعمورة، وصورة من جواز السفر الخاص بالضحية.

وتباشر النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في قضية "سفاح المعمورة"، للكشف عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبها، ومواجهته بالأدلة والأدوات المستخدمة، مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات، فيما تواصل أجهزة المباحث تحرياتها وتفحص جميع بلاغات التغيب.

وكشفت نجاح عبدالعزيز شقيقة "تركية" البالغة من العمر 62 عامًا، الضحية الثانية للمتهم؛ أن شقيقته تعرفت على المحامي أثناء نزاع قضائي بينها وبين أحد السماسرة؛ مشيرة إلى أن المحامي تعمد خسارة القضية للضغط على شقيقتها، وأصر على أن تزوره في مكتبه الخاص.

وأوضحت نجاح أن المتهم استهدف أموال شقيقتها تركية المودعة في بطاقتها المصرفية، وقام بقتلها بعد سحب تلك الأموال؛ تعرفت العائلة على الجثمان بفضل البطاقة التي وجدوها معه؛ حررت الأسرة محضر تغيب عند اختفاء تركية، لكن بعد القبض على المحامي، اكتشفوا أن جثمانها مدفون داخل مكتبه.

أكدت أسرة الضحية الثانية أن المحامي كان يتعاون مع آخرين لسحب الأموال من بطاقات تركية، بما في ذلك بطاقة معاشها؛ تم سحب أموال معاش أربعة أشهر من ماكينات الصراف الآلي، تطالب الأسرة الآن بأقصى عقوبة للمحامي المجرم.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهم آخرين 3 سيدات ورجلين هم كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

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