ترامب يتوعد بالرد على استهداف سفارة بلاده في الرياض.. ماذا قال؟



وكالات

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد قريبًا على الهجوم الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة لدى الرياض بطائرتين مسيرتين يُشتبه في أنهما إيرانيتان.

في مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن"، قال ترامب: ستعرفون قريبًا كيف سترد الولايات المتحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وذلك بعد أن أكدت السفارة الأمريكية تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية طفيفة.

وعقب الهجوم، أصدرت السفارة توجيها للمواطنين الأمريكيين في جدة والرياض والظهران بضرورة التزام منازلهم، وفقا للغد.