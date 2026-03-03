إعلان

أتوبيس الوردية اتقلب.. إصابة 13 عاملا في حادث بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

11:01 ص 03/03/2026

انقلاب الأتوبيس

أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بالقطاع الريفي شمال محافظة السويس، أثناء توجههم إلى وردية العمل، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لتقديم التأمين الطبي بالموقع، مع نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

بلاغ وتحرك فوري من الإسعاف

تلقى مرفق إسعاف السويس إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات تابع لإحدى الشركات بمنطقة شندورة، فوجّه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

السرعة الزائدة وانفجار إطار وراء الحادث

وأفادت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وانفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة من يد السائق على طريق غير ممهد بمنطقة شندورة، وتسبب في انقلاب الميني باص، ما أسفر عن إصابة 13 من مستقلي الأتوبيس، حيث كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم وقت وقوع الحادث.

حالات مستقرة وإسعافات بموقع الحادث

وأكد مصدر طبي أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وإصابات طفيفة، مشيرًا إلى أن 8 حالات تلقت الإسعافات والتأمين الطبي في موقع الحادث ورفضت الانتقال إلى المستشفى، فيما استقبل قسم الطوارئ بـمجمع السويس الطبي 5 مصابين، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وحالتهم العامة مستقرة.

السويس حادث انقلاب ميني باص مجمع السويس الطبي

