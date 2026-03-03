أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على مسؤول ملف التعزيزات العسكرية لحزب الله اللبناني.

وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، في بيان صحفي :"أغار سلاح البحرية أمس الاثنين بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على منطقة بيروت وقضى على المدعو رضا خزاعي، مسؤول ملف التعاظم العسكري لحزب الله نيابة عن فيلق القدس والذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان فيلق لبنان في القوة".

وأضافت: "كان المدعو خزاعي اليد اليمنى لقائد فيلق لبنان وكان يعتبر عنصرًا مركزيًا في عملية بناء قوة حزب الله، وكان مسؤولًا عن التنسيق بين حزب الله وإيران ولا سيما عن مواءمة احتياجات حزب الله مع الموارد التي توفّرها إيران".

وزعمت أنه "أشرف على عمليات واسعة في فيلق لبنان وداخل حزب الله، شملت عمليات التسلح بالأسلحة والمعدات الإيرانية وتنفيذ خطة التعاظم العسكري الخاصة به وإعادة إعماره"، كما لفتت إلى أنه ساعد في ترسيخ مسارات نقل الوسائل القتالية من إيران إلى لبنان وواكب خطط إنتاج أسلحة حزب الله على الأراضي اللبنانية، وفق ما ذكرت.