أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع المدينة، ركز خلالها على المنطقة المحيطة بموقفي سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه والأزهر، في إطار تحرك عاجل لبحث حلول عملية للاختناقات المرورية المتكررة وتحقيق الانضباط والسيولة بتلك المناطق الحيوية.

مشاركة تنفيذية لمتابعة الوضع على الأرض

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية، والدكتور يحيى أبو رحمة نائب رئيس حي شرق، ووليد فاروق نائب مدير إدارة المواقف.

وشملت الجولة متابعة الحركة المرورية ميدانيًا، ورصد تمركز سيارات السرفيس وخطوط السير، إضافة إلى الاستماع لملاحظات عدد من المواطنين والسائقين حول أبرز التحديات القائمة.

تأكيد على أولوية الانضباط المروري

وأكد محافظ أسيوط أن ملف المرور يمثل أولوية يومية لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، مشددًا على ضرورة وضع حلول تنظيمية واضحة تمنع التكدسات العشوائية بالطريق العام، وتعيد الانضباط إلى محيط المواقف والشوارع المؤدية إليها.

دراسة مقترحات فنية وتنظيمية

ووجه المحافظ بدراسة عدد من المقترحات الفنية التي طُرحت خلال الجولة، مع إعداد تصور متكامل لإعادة تنظيم الحركة المرورية بما يحقق أعلى معدلات الانسيابية، ويراعي التخطيط الحضاري للمنطقة، على أن يتم التنسيق الكامل مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية لضمان حلول قابلة للتنفيذ الفوري.

إجراءات مرتقبة لإعادة الانضباط

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات تنظيمية ملموسة تشمل إعادة توزيع أماكن الانتظار، وتنظيم مسارات خطوط السير، ووضع آليات رقابية مستمرة لضمان الالتزام. كما أكد استمرار الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ واتخاذ قرارات حاسمة تعيد النظام للشارع الأسيوطي.

خطط سابقة لتطوير المحاور المرورية

ويأتي ذلك استكمالًا لما ناقشه المحافظ في اجتماع سابق بشأن إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير عدد من الميادين والمحاور ذات الكثافات المرتفعة، مع التركيز على إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتنظيم مسارات الحركة بما يحد من الاختناقات المرورية خصوصًا في أوقات الذروة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.