انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 129.07 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و130.67 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.47 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 68.84 جنيه للشراء، و69.59 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 158.33 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و161.03 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا.