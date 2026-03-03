إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:20 ص 03/03/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.21 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.26 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.24 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و13.28 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

