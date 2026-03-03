أصيبت 5 طالبات بتسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة داخل سكن الطالبات بحي الكوثر في محافظة سوهاج، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الكوثر إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول عدد من الطالبات يعانين من أعراض آلام حادة بالبطن ودوار، ادعاء تناول وجبة "محشي" قبل ظهور الأعراض.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن المصابات هن ريهام م 19 عامًا طالبة بالمعهد الفني التجاري، مقيمة بمركز طهطا، تعاني من ألم حاد بالبطن، أسماء ع 19 عامًا طالبة بالمعهد الفني الصناعي مقيمة بمنفلوط بمحافظة أسيوط، تعاني من ألم حاد بالبطن، آية ع 18 عامًا طالبة بمعهد علوم إدارية، مقيمة بمركز المنشاة تعاني من ألم حاد بالبطن ودوار، شهد ر 19 عامًا طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مقيمة بساحل سليم بمحافظة أسيوط تعاني من ألم حاد بالبطن، عالية أ 19 عامًا طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية مقيمة بساحل سليم بأسيوط، تعاني من ألم حاد بالبطن.

متابعة الحالة الصحية للمصابات

تم تقديم الإسعافات الأولية للحالات بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سوهاج العام، وجاري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.