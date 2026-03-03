أُصيب 34 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق 36 الحربي بعد صينية أبو صوير، في اتجاه القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، حيث تم التعامل مع المصابين في موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الأتوبيس تابع لإحدى الشركات، ويُرجح أن المصابين من العاملين، وجارٍ التأكد من بياناتهم بشكل رسمي

تفاصيل البلاغ

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس مبدئيًا يتبع إحدى الشركات، وذلك على طريق 36 الحربي بعد صينية أبو صوير باتجاه مركز ومدينة القصاصين.

جرى الدفع بـ 26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفيات

أسفر الحادث عن إصابة 34 شخصًا، تم نقل 12 مصابًا منهم إلى مستشفى القصاصين المركزي، فيما جرى نقل 22 مصابًا إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة.

متابعة الحالة والتحقيقات

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، إلى جانب فحص الأتوبيس للوقوف على أسباب وملابسات الانقلاب.