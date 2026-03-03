إعلان

بعد صعود أمس.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:09 ص 03/03/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 55 قرشًا، بينما استقر في 9 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

قفزة في سعر الدولار ليقترب من حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ 10 أشهر

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

