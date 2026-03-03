تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 55 قرشًا، بينما استقر في 9 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.