سعر الدولار يقفز 63 قرشا في بنك مصر خلال تعاملات اليوم

واصل سعر الدولار مساره الصعودي مقابل الجنيه في بنك مصر أكبر ثاني بنك بالقطاع المصرفي ليقفز بنحو 63 قرشا خلال منتصف تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع لكل دولار.

وفقد الجنيه كافة مكاسبه المحققة خلال آخر 8 أشهر ليهبط إلى أدنى مستوى له من 7 أشهر بسبب خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية بفعل المخاوف من الحرب الأمريكية الإيرانية.