إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : آية محمد

11:19 ص 03/03/2026 تعديل في 11:21 ص

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت


سعر طن الحديد الاستثماري: 36238.47 جنيه، بزيادة 45.8 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37869.6 جنيه، بتراجع 287.79 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4017.78 جنيه، بزيادة 32.96 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسمنت حديد عز الأسمنت الرمادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
بعد إيقاف صبحي.. عودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك أمام الاتحاد
رياضة محلية

بعد إيقاف صبحي.. عودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك أمام الاتحاد
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر
اقتصاد

وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان