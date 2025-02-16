هتجوز أوكرانية.. آخر تسجيل لضحية سفاح المعمورة.. وأسرته: تم تحت تهديد المحامي -فيديو وصور

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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت أسرة المهندس محمد إبراهيم، المشتبه في مقتله على يد المتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية؛ عن آخر تسجيل صوتي للمجني عليه قبل اختفائه قبل نحو 3 سنوات.

جاء في التسجيل الصوتي للمجني عليه والذي حصل عليه "مصراوي": "أنا بعت العربية والبيت واتجوزت أوكرانية وهعيش في شرم الشيخ بقى.. هخدها على شرم الشيخ وأعيش.. أيه رأيكم؟!".

وتحدثت منى إبراهيم شقيقة المهندس المتغيب المشتبه في وفاته لـ"مصراوي"؛ قائلة: إن التسجيل الصوتي غالبا تم في مكتب المحامي تحت التهديد. وأضافت: المحامي المتهم كان على معرفة بشقيقها في إطار العمل، حيث كان عرض عليه خدماته القانونية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وغيرها من الإجراءات التي تتطلب وجود محام".

وعن آخر ظهور لشقيقها أوضحت أنه كان في شهر مارس عام 2022، حيث تغيب بضعة أيام وبعد محاولات للتواصل معه أجاب عبر هاتفه وأخبرها أنه متواجد مع المحامي المتهم، وكان يتحدث بصعوبة وطريقة غير طبيعية.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ 3 جثث حتى الآن.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

ونجحت قوات الشرطة في استخراج الجثمان في حالة تعفن داخل كيسين بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، وتبين من الفحص وجود بعض المتعلقات التي تدل على هوية المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لرجل مبلغ بتغيبه عن المنزل ومحرر بذلك بلاغ بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري تكثيف البحث لمعرفته علاقته بالمتهم والأسباب وراء مقتله.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

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