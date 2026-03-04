استقبل ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عمرو المصري مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت شمال أفريقيا، وذلك بحضور جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وطه عاشور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد طه المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة وشركة مايكروسوفت، ودعم جهود التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

خطة مشتركة لتفعيل حسابات Microsoft 365

ناقش رئيس الجامعة مع ممثلي الشركة آليات تفعيل حسابات Microsoft 365 للطلاب، وخطة توفير الحسابات، وحملة التواصل المقترحة، إلى جانب برنامج إرشادي لتهيئة الطلاب لاستخدام المنصة، ونموذج الدعم الفني المقرر تطبيقه.

ويهدف التعاون إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركة، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية رقمية متكاملة تدعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية

أكد رئيس الجامعة أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التجربة التعليمية، مستندًا إلى خبرات مايكروسوفت العالمية في قطاع التعليم، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويزيد من تفاعل الطلاب داخل القاعات الدراسية وخارجها.

كما شدد على ضرورة إشراك أعضاء هيئة التدريس في خطط التطوير، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات الرقمية الحديثة.

خطة تمكين وتدريب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة تمكين وتدريب شاملة تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين الإداريين، بالإضافة إلى إطلاق برنامج “سفراء التكنولوجيا” بالتعاون مع الشركة، لنشر ثقافة التحول الرقمي وتبادل الخبرات داخل الجامعة.

فعاليات تقنية بالحرم الجامعي

في سياق متصل، افتتح نواب رئيس الجامعة ومدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت شمال أفريقيا فعاليات تقنية متميزة بالحرم الجامعي بكلية التجارة والآداب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية.

وشملت الفعاليات لقاءً مباشرًا بين الطلاب وممثلي الشركة للتعرف على أحدث الحلول والخدمات التقنية، مع إتاحة فرص الحصول على اختبارات معتمدة دوليًا دون أي رسوم إضافية، دعمًا لرفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.