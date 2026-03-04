انقطاع شامل للكهرباء في العراق والسلطات تعمل على إعادة تشغيل الشبكة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بعد توقف شبكة الكهرباء الوطنية بشكل كامل.

وقالت الوزارة إن الشبكة "أُغلقت تماماً في جميع المحافظات العراقية"، دون توضيح السبب المباشر وراء الانقطاع حتى الآن، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة وخطوط النقل لإعادة التيار تدريجياً.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات في قطاع الطاقة، إذ سبق أن تضرر إقليم كردستان شبه المستقل من انقطاعات في إمدادات الغاز بعد توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز الرئيسية بسبب مخاوف أمنية.

كما أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، توقف الإنتاج في حقل نفطي رئيسي قرب مدينة البصرة، مرجعة ذلك إلى نقص ناقلات النفط في الخليج العربي في ظل التوترات والنزاع القائم في المنطقة.