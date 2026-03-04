إعلان

انقطاع شامل للكهرباء في العراق والسلطات تعمل على إعادة تشغيل الشبكة

كتب : د ب أ

07:51 م 04/03/2026

انقطاع شامل للكهرباء في العراق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بعد توقف شبكة الكهرباء الوطنية بشكل كامل.
وقالت الوزارة إن الشبكة "أُغلقت تماماً في جميع المحافظات العراقية"، دون توضيح السبب المباشر وراء الانقطاع حتى الآن، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة وخطوط النقل لإعادة التيار تدريجياً.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات في قطاع الطاقة، إذ سبق أن تضرر إقليم كردستان شبه المستقل من انقطاعات في إمدادات الغاز بعد توقف الإنتاج في أحد حقول الغاز الرئيسية بسبب مخاوف أمنية.
كما أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، توقف الإنتاج في حقل نفطي رئيسي قرب مدينة البصرة، مرجعة ذلك إلى نقص ناقلات النفط في الخليج العربي في ظل التوترات والنزاع القائم في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الكهرباء العراقية انقطاع التيار الكهربائي إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل
اقتصاد

وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل
تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
شئون عربية و دولية

نجا من الغارات.. مجتبى خامنئي "المرشح الأوفر حظًا" لخلافة والده في إيران
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا
شئون عربية و دولية

إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة