شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف منحة التموين الإضافية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8 قرارات جديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا



نقيب العلاج الطبيعي يخاطب مدبولي للتدخل بشأن تكليف خريجي 2023

خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمطلب عاجل للتدخل لإعادة النظر في القواعد الجديدة لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، والتي قصرت التكليف على "الاحتياج" فقط، مما أسفر عن تكليف 1366 خريجا فقط من إجمالي أعداد الخريجين من دفعة 2023.

للتفاصيل.. اضغط هنا



رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي

أجرى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة ميدانية إلى صيدلية إسعاف الجيزة لإطلاق ومتابعة التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى من منظومة التتبع الدوائي، والتي تمثل النظام الرقمي الوطني لتتبع المستحضرات الدوائية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المريض، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مبادئ الرقابة الرقمية الفعالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"التعليم العالي" و"الصناعة" تبحثان آلية تحوِّل براءات الاختراع لخدمات صناعية

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في ما يخص ترجمة الأبحاث العلمية لنتائج تُسهم في خدمة المجتمع الصناعي، بما يضمن تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات صناعية، تُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الوزراء ينفي وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف منحة التموين الإضافية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الإذاعي فهمي عمر

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد باسم عثمان للتعزية في وفاة الإذاعي فهمي عمر الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، وإبلاغ أسرته خالص عزاءه ومواساته .

للتفاصيل.. اضغط هنا

"قوى عاملة النواب" تناقش مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد سعفان رئيس اللجنة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة والتعليم العالي تبحثان إدراج المستشفيات الجامعية بالتأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مهمًّا لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية على مستوى الجمهورية، باعتبارها شريكًا أساسيًّا في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا