إعلان

متحدث الصحة يكشف مستجدات مبادرة "صحة الأم والجنين"

كتب : حسن مرسي

07:36 م 04/03/2026

حسام عبد الغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين تعد واحدة من أهم المبادرات الصحية ضمن حزمة "100 مليون صحة"، برعاية وتوجيه القيادة السياسية.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" إن المبادرة أضافت بعدًا جديدًا لمنظومة رعاية الأم والطفل، حيث ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الوقاية، الكشف المبكر، والتدخل العلاجي الفوري.

وأضاف أن الوصول إلى 3 ملايين و750 ألف سيدة مستفيدة يعكس حجم الثقة المجتمعية في المبادرة، رغم أنها تتعامل مع أمراض لا تظهر أعراضها بوضوح في كثير من الأحيان، مثل فيروسات الالتهاب الكبدي "بي"، وفيروس نقص المناعة المكتسب، والأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين، والتي غالبًا ما لا يتم اكتشافها إلا بعد تطور مضاعفاتها.

وأوضح أن انتشار أماكن تقديم الخدمة، وضمان العلاج المجاني والسرية التامة، أسهما في كسر رهبة بعض السيدات من إجراء الفحوصات، خاصة المتعلقة بالأمراض المنقولة، مؤكدًا أن وعي المجتمع المصري بأهمية الحفاظ على صحة الأم والجنين كان عاملًا حاسمًا في نجاح المبادرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن المبادرة انعكست بشكل مباشر على خفض معدلات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وتقليل المضاعفات أثناء الحمل والولادة، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة الأم والطفل، خاصة في تقليل معدلات وفيات الأطفال خلال الشهر الأول من العمر (أول 28 يومًا بعد الولادة).

اقرأ أيضًا:

تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023.. الصحة تعلن بدء التقديم

بدء تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2023 وفقًا للاحتياجات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام عبد الغفار مبادرة صحة الأم والجنين 100 مليون صحة الكشف المبكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي
رياضة محلية

"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي
إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا
شئون عربية و دولية

إسرائيل: حرب إيران تكبدنا 3 مليارات دولار أسبوعيا
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل
اقتصاد

وزارة البترول تنفي صلة مصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة