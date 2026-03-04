كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين تعد واحدة من أهم المبادرات الصحية ضمن حزمة "100 مليون صحة"، برعاية وتوجيه القيادة السياسية.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" إن المبادرة أضافت بعدًا جديدًا لمنظومة رعاية الأم والطفل، حيث ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الوقاية، الكشف المبكر، والتدخل العلاجي الفوري.

وأضاف أن الوصول إلى 3 ملايين و750 ألف سيدة مستفيدة يعكس حجم الثقة المجتمعية في المبادرة، رغم أنها تتعامل مع أمراض لا تظهر أعراضها بوضوح في كثير من الأحيان، مثل فيروسات الالتهاب الكبدي "بي"، وفيروس نقص المناعة المكتسب، والأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين، والتي غالبًا ما لا يتم اكتشافها إلا بعد تطور مضاعفاتها.

وأوضح أن انتشار أماكن تقديم الخدمة، وضمان العلاج المجاني والسرية التامة، أسهما في كسر رهبة بعض السيدات من إجراء الفحوصات، خاصة المتعلقة بالأمراض المنقولة، مؤكدًا أن وعي المجتمع المصري بأهمية الحفاظ على صحة الأم والجنين كان عاملًا حاسمًا في نجاح المبادرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن المبادرة انعكست بشكل مباشر على خفض معدلات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وتقليل المضاعفات أثناء الحمل والولادة، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة الأم والطفل، خاصة في تقليل معدلات وفيات الأطفال خلال الشهر الأول من العمر (أول 28 يومًا بعد الولادة).

