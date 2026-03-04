تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء فرع المدرسة اليابانية بالداخلة، ضمن خطة التوسع في إنشاء فروع بمختلف المراكز، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وجرت المتابعة الميدانية بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات والقائمين على تنفيذ المشروع، حيث اطلعت محافظ الوادي الجديد على تفاصيل المكونات الإنشائية وخطوات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة في المدرسة اليابانية بالداخلة.

قالت المهندسة إيمان صبر، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، إن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون جنيه، ويستهدف استيعاب 560 طالبًا موزعين على 14 فصلًا دراسيًا لمراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، إلى جانب المعامل وقاعات المجالات، وصالة لياقة بدنية، ومنطقة ألعاب ومساحات خضراء، بما يعزز جودة البيئة التعليمية داخل المدرسة اليابانية بالداخلة.

ووجهت محافظ الوادي الجديد بمراجعة الأراضي المخصصة لإنشاء فروع المدارس المصرية اليابانية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، مع إعداد استبيان لقياس حجم الطلب المجتمعي على هذا النمط التعليمي؛ لتحديد أولويات التنفيذ والبدء بالمواقع الأكثر احتياجًا، بما يضمن توجيه الاستثمارات التعليمية إلى المناطق ذات الطلب الأعلى على المدرسة اليابانية بالداخلة.