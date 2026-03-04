أطلقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات الحيوية التي طال انتظارها من قبل أهالي مركز الداخلة، جاء ذلك في أعقاب جولة ميدانية موسعة أجرتها بالمحافظة لتفقد أحوال المواطنين والوقوف على احتياجات القرى، حيث شددت المحافظ على أن هذه القرارات تأتي لضمان تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في ربوع المركز.

وجهت المحافظ تعليمات مباشرة تضمنت إدراج مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية "الشيخ والي" ضمن موازنة العام المقبل، لضمان تقديم الخدمات الحكومية في بيئة لائقة، كما جرى تخصيص مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع لصالح تقسيمات أراضي الشباب بالقرية، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير الركائز الأساسية لاستقرارهم الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلنت المحافظ عن إعادة فتح باب التقدم لتقسيمات أراضي الشباب بمختلف القرى المستهدفة، مؤكدة أن هذه العملية ستخضع للأولويات والضوابط المنظمة لضمان تكافؤ الفرص والشفافية التامة، وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة التخطيط العمراني بمركز الداخلة.

لم تغب ملفات المرافق الأساسية عن أجندة الجولة؛ حيث جرى التنسيق مع الجهات المركزية المعنية لدراسة ملف إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية بشكل عاجل، وذلك كحل مؤقت ومسار موازٍ لحين إدراج المشروع بشكل رسمي ضمن خطة موازنة العام المقبل للمحافظة، بما يضمن إنهاء مشكلات الصرف الصحي التي تؤرق المواطنين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وجهت المحافظ باستمرار مبادرة توفيق الأوضاع للمستثمرين، بدءاً بمبادرة زراعة النخيل، مع تكليف إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمراجعة وتقييم القيمة الإيجارية لأراضي المشروعات الزراعية وعرض النتائج في الاجتماع القادم.

كما شهدت الجولة رؤية مستقبلية لقطاع التعليم، حيث جرى اتخاذ خطوات لربط التعليم باحتياجات سوق العمل عبر إنشاء مدرسة "الزراعة التكنولوجية التطبيقية" بالداخلة، وتأسيس أول "مدرسة دولية للتعدين" بالخارجة، بالإضافة إلى تحويل المدرسة الصناعية لنظام التعليم المزدوج واستحداث تخصص نوعي للطاقة الشمسية.