عقدت ثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي المديرية والتعليم الفني وموجهي العموم، لمناقشة سبل تعزيز الإنتاج المدرسي بالمدارس الفنية وربط التعليم بسوق العمل.

واستعرض بدر الدين جاد مدير التعليم الفني خلال الاجتماع آليات تنفيذ مشروع رأس المال الذي يهدف إلى دعم الإنتاجية داخل المدارس وتطوير مهارات الطلاب التطبيقية.

وأكدت ثريا منصور على أهمية دعم المبادرات الإنتاجية في المدارس الفنية لما لها من دور في صقل مهارات الطلاب العملية وتقديم منتجات عالية الجودة تحمل شعار التعليم الفني، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تعزز الربط بين التعليم وسوق العمل.

كما تناول الاجتماع أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المدارس وهي قضية الدروس الخصوصية، وموضوع رأس المال حيث طلبت وكيل الوزارة من الحضور تقديم مقترحات وآراء حول الوضع الراهن والمأمول، مع فتح باب الحوار والنقاش لتبادل الخبرات والأفكار.

وشهد اللقاء تفاعلًا مثمرًا من جميع المشاركين، الذين ناقشوا سبل تطوير المشاريع الإنتاجية وكيفية دعم الطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى من التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

حضر الاجتماع سحر الخولي، وكيل المديرية، وبدر الدين جاد مدير التعليم الفني، ومدير التعليم المزدوج وموجهي العموم للتعليم الفني ومدير التعليم التجاري بالمديرية والإدارات