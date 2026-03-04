مباريات الأمس
"لا يعرف الفوز".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي

كتب : يوسف محمد

06:42 م 04/03/2026
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب غدا الخميٍ، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".


وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون، في الجولة الـ21 بالدوري المصري "دوري نايل".


موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب


ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي غدا الخميس، على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.


أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي


وستكون مباراة الأحمر أمام ذئاب الجبل، هى المباراة الثانية التي يديرها الغازي للمارد الأحمر، حيث سبق له إدارة مباراة واحدة فقط للأحمر من قبل.


وأدار الغازي مباراة الأهلي وإنبي في إطار منافسات الدور الأول ببطولة الدوري لمصري "دوري نايل"، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


ويطمح الأهلي في تحقيق فوزه الأول، بحضور صافرة محمد الغازي التحكيمية، في مباراة المقاولون العرب غدا بالدوري.


ترتيب الأهلي في الدوري المصري


ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 18 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي والمقاولون العرب

