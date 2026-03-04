"محدش يتكلم على مراتي".. النني يرد على أنباء طلاق زوجته الثانية

"بعد تحقيق رقم تاريخي".. حسام البدري يحتفي بإنجازه مع أهلي طرابلس الليبي

محمد الغازي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

"لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم سامي قمصان مدرب المقاولون العرب أمام الأهلي؟

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب غدا الخميٍ، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون، في الجولة الـ21 بالدوري المصري "دوري نايل".



موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب



ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي غدا الخميس، على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري.



أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد الغازي



وستكون مباراة الأحمر أمام ذئاب الجبل، هى المباراة الثانية التي يديرها الغازي للمارد الأحمر، حيث سبق له إدارة مباراة واحدة فقط للأحمر من قبل.



وأدار الغازي مباراة الأهلي وإنبي في إطار منافسات الدور الأول ببطولة الدوري لمصري "دوري نايل"، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ويطمح الأهلي في تحقيق فوزه الأول، بحضور صافرة محمد الغازي التحكيمية، في مباراة المقاولون العرب غدا بالدوري.



ترتيب الأهلي في الدوري المصري



ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 18 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

بعد هدف صلاح في وولفرهامبتون.. ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

"علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".. فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول