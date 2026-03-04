إعلان

الجيش الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية بالكويت والبحرين وأهدافًا بإسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

07:45 م 04/03/2026

الجيش الايراني

أعلن الجيش الإيراني، عن تنفيذ سلسلة هجمات "واسعة النطاق" بالصواريخ والطائرات المسّيرة، استهدفت القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى مقار حيوية داخل إسرائيل، في تصعيد عسكري جديد.

هجوم شامل من كافة الجبهات

أكد الجيش الإيراني، في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، أن الهجمات نُفذت بشكل متزامن وانطلقت من مناطق مختلفة في الداخل الإيراني، مشددا على أن العملية كانت "شاملة" وشاركت فيها بفعالية القوات البرية والبحرية والجوية التابعة للجيش.

رسالة الميدان

أوضح البيان، أن استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة يأتي كجزء من "ردود الفعل على التصعيد الجاري"، مشيرا إلى أن استخدام الصواريخ والمسيّرات في وقت واحد استهدف شل القدرات الدفاعية في القواعد المستهدفة والمقار الإسرائيلية بضربات دقيقة ومكثفة.


يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

الجيش الإيراني قصف قواعد أمريكية حرب الخليج القواعد الأمريكية هجمات على الخليج حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي

