محافظ أسوان يحيل رئيس وسكرتير قرية الجعافرة ومدير البريد للتحقيق

كتب : إيهاب عمران

03:55 م 04/03/2026
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتأكد من توفر الادوية بصيدلية وحدة طب الأسرة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يستمع لاراء المواطنين فى خدمات وحدة طب الأسرة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يتفقد وحدة طب الأسرة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يستمع لشرح من طبيب وحدة طب الأسرة

قرر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إحالة رئيس وسكرتير قرية الجعافرة للتحقيق، بعد جولة مفاجئة تفقد خلالها عدة مواقع خدمية بمركزي دراو وأسوان، شملت مقر الوحدة المحلية للقرية، مكتب بريد الجعافرة، ووحدتي طب الأسرة بنجع الديسة بالأعقاب وأبو الريش قبلي.

سوء أحوال النظافة

جاءت الإحالة بعد رصد المحافظ سوء حالة النظافة العامة في القرية، وعدم اتباع الإجراءات البيئية اللازمة للتخلص الآمن من المخلفات، حيث تبين قيام المسؤولين بحرقها بطريقة مخالفة.

إحالة مدير مكتب البريد للتحقيق

كما أصدر المحافظ قرارًا بإحالة مدير مكتب بريد الجعافرة للتحقيق بعد تلقي شكاوى من المواطنين بشأن سوء معاملة المترددين أثناء تقديم الخدمات البريدية.

توفير الرعاية الصحية

شدد المحافظ على أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى في وحدات طب الأسرة بنجع الديسة وأبو الريش قبلي، مع الالتزام بحسن المعاملة، وتفعيل خدمة إرضاء المنتفعين بشكل مستمر.

كما كلف المحافظ مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير العلاج لإحدى الحالات المرضية التي تم رصدها أثناء جولته التفقدية بوحدة طب الأسرة بأبو الريش قبلي، ضمن حرصه على تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

أسوان الجعافرة المحافظ خدمات المواطنين التحقيق

