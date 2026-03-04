أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة أجرة على طريق قرية الحوة - بيلا في نطاق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية وصول المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وحالتهم

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من :"غريب.ا.ع"، 48 عامًا، سحجات باليد اليمنى، و"شهد.ط.ص.إ"، 17 عامًا، جرح قطعي باليد اليسرى، و"يوسف.م.ف.ر"، 15 عامًا، و"وعد.م.ح.ع"، 8 أعوام، جرح قطعي بالقدم اليسرى.



وأصيبت "يارا.ع.ر.ا"، 15 عامًا، و"سارة.أ.ا.ع"، 17 عامًا، و"بشرى.م.ع.م"، 16 عامًا، و"يمنى.أ.م.ج"، 15 عامًا، و"مريم.م.ع.م"، وجميعهم يقيمون بقريتي الحوة والبنابوة التابعتين لمركز بيلا.

جميع المصابين يقيمون في قريتي الحوة والبنانوة التابعتين لمركز بيلا، وتلقوا الإسعافات الأولية بالمستشفى، حيث تستمر متابعة حالتهم الصحية.