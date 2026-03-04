"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تطورات مثيرة عقب حكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بحسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي لصالح الأهلي، مؤكدًا أن هناك اتجاه داخل القلعة الحمراء بالتقدم بطلب تعويض مالي ضخم ضد بيراميدز.

وقال أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي يعتزم المطالبة بتعويض يصل إلى 5 مليارات جنيه، موضحًا: «الأهلي يرى أن الحكم جاء لصالحه منذ فترة، وفضّل الصمت لأكثر من عام، لكنه سيتحرك الآن بطلب تعويض، والمحكمة لها مطلق الحرية في تقدير الأمور».

وأضاف: «ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا ما سنتابعه خلال الأيام المقبلة»، في إشارة إلى احتمالية تصعيد قانوني جديد بين الطرفين.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أسدلت الستار، مساء الثلاثاء، على قضية بطل الدوري في الموسم الماضي، والتي جمعت الأهلي وبيراميدز، بإقرار أحقية الأهلي في التتويج باللقب، ليُفتح الباب أمام تطورات قانونية جديدة قد تشهدها الساحة خلال الفترة المقبلة.