كفر الشيخ تحصل على مكتب تصديقات معتمد من الخارجية -صور

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية، ممثلة في السفير حداد عبدالتواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.



يأتي ذلك لإتاحة مكتب تصديقات معتمد داخل مقر الغرفة التجارية في كفرالشيخ، بما يضمن تقديم خدمات قنصلية متكاملة لأبناء المحافظة دون عناء السفر للمحافظات الأخرى.



ووقع البروتوكول عن محافظة كفرالشيخ، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ووقع السفير حداد عبدالتواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عن وزارة الخارجية، دعمًا لخدمة المواطنين بالمحافظة.



بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ.



أكد محافظ كفرالشيخ أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن توفير مكتب للتصديقات سوف يُخفف الأعباء عن المواطنين، ويُسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، لافتًا إلى تقديم المحافظة كل ما يلزم لإنجاح عمل المكتب، بما يضمن خدمة سريعة ومميكنة تليق بأهالي كفرالشيخ.



من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير حداد الجوهري، أن افتتاح مكاتب جديدة للتصديقات بالمحافظات يأتي ضمن خطة وزارة الخارجية للتيسير على المواطنين وتعزيز انتشار الخدمات القنصلية، وتدريب العاملين بالمكتب على أعلى مستوى لضمان دقة الخدمة وسرعة الإنجاز، في إطار تطوير منظومة الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.