إقبال متوسط في الساعات الأولى لليوم الثاني لانتخابات النواب بالبحيرة

"أنا شايف قمرين".. كلمات مؤثرة قالها السباح يوسف لوالدته قبل وفاته بلحظات

وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة الإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية -صور

تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات

بدأت لجان ثلاث دوائر انتخابية بالبحيرة في استقبال المواطنين صباح الخميس، باليوم الثاني لانتخابات النواب، وسط إقبال متوسط.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي: الدائرة الأولى (قسم ومركز دمنهور)، والدائرة الثالثة (مركزي أبو حمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود).

وتضم الثلاث دوائر 260 مركزًا انتخابيًا و297 لجنة، فيما يبلغ عدد الناخبين مليونًا و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر توفير جميع سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الانتخابية مع الالتزام الكامل بالحياد، مشيدةً بحسن التنظيم داخل اللجان وبالتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية.

كما شددت على أهمية توفير مناخ آمن ومنظم يضمن سير الانتخابات وفق الضوابط المقررة.

كما أكدت المحافظ جاهزية جميع المقار من حيث الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه والمولدات الاحتياطية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة لتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، مع متابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.