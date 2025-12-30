القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حرص اللاعب علي جبر لاعب نادي بيراميدز، وشريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، على الحضور بجلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و2 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لمؤازرة اللاعب خلال جلسة اليوم.

وشهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع وصول شريف إكرامي، في ظل نظر جلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، في القضية المتعلقة بتزوير أوراق رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ووصل منذ قليل اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تمهيدًا لنظر جلسة النطق بالحكم في القضية المتهم فيها رفقة 3 آخرين بتزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، القضية برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر.

وشهدت الجلسات السابقة حضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة من قوات ترحيلات مديرية أمن الجيزة، حيث قامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد في أمر الإحالة، وأنكروا جميعًا الاتهامات المنسوبة إليهم، كما سأل رئيس المحكمة اللاعب رمضان صبحي عن مهنته، ليجيب: «لاعب كرة قدم».

وخلال جلسات المحاكمة، قدمت هيئة الدفاع عن اللاعب والمتهمين دفوعها القانونية، والتي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان جريمة التزوير، فضلًا عن بطلان إجراءات الضبط والتحقيق، كما قامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم.

وكانت المحكمة قد أمرت في إحدى الجلسات السابقة بإيداع اللاعب رمضان صبحي داخل قفص المحكمة، أسوة بباقي المتهمين، قبل بدء نظر الجلسة، كما تغيب محامي المتهم الرابع عن إحدى الجلسات، فيما حضر باقي أعضاء هيئة الدفاع.