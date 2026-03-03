إعلان

ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية أفضل من أي وقت مضى

كتب : مصراوي

07:11 ص 03/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، إن أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب "إلى الأبد".

وأضاف ترامب: "لم تكن مخزونات الذخائر الأمريكية، من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا، أعلى أو أفضل من أي وقت مضى - وكما قيل لي اليوم، لدينا إمدادات غير محدودة تقريبًا من هذه الأسلحة يمكن خوض الحروب إلى الأبد، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط وهي أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه بالنسبة للأسلحة عالية الجودة، فلدينا إمدادات جيدة، لكننا لسنا في المكان الذي نريده، إذ يتم تخزين كميات كبيرة إضافية من الأسلحة عالية الجودة لنا في دول نائية.

وتابع: "لقد أنفق جو بايدن، النعسان، كل وقته وأموال بلادنا في منح كل شيء لزيلينسكي من أوكرانيا - بقيمة مئات المليارات من الدولارات - وبينما تبرع بالكثير من الأسلحة فائقة الجودة مجانًا، لم يكلف نفسه عناء استبدالها لحسن الحظ، قمتُ بإعادة بناء الجيش في ولايتي الأولى، وما زلتُ أفعل ذلك الولايات المتحدة لديها مخزون كافٍ، وهي مستعدة لتحقيق نصر ساحق"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب مخزونات الذخائر الأمريكية الذخائر الأمريكية نصف مخزون إيران من الصواريخ إيران استهداف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الأهداف الأمريكية في إيران صاروخين باليستيين إيرانيين أسطول إيران البحري مسيرات إيران الحرب الإيرانية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"
حوادث وقضايا

"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"
شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة
دراما و تليفزيون

شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة

ابقوا في منازلكم.. السفارة الأمريكية تحذر رعاياها بالسعودية
شئون عربية و دولية

ابقوا في منازلكم.. السفارة الأمريكية تحذر رعاياها بالسعودية
"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
مصراوي ستوري

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
رفض قروض السكة الحديد.. برلماني: "الأجيال الجاية هتسألني عنها وأنا فى قبري"
أخبار مصر

رفض قروض السكة الحديد.. برلماني: "الأجيال الجاية هتسألني عنها وأنا فى قبري"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"