أعلن المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لـ4 اتفاقيات دولية بقروض لصالح مشروع قطار العاشر من رمضان، قائلًا: إن قروض المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان. تبلغ إجمالي يتخطى 26 مليار جنيه.

وذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال منصور: "هذه القروض الجديدة ضمن سلسلة من القروض التي ستسألنا عنها الأجيال القادمة حتى وأنا في قبري".

وأشار منصور إلى أن حجم الديون تجاوز مراحل غير مسبوقة، موضحا أن الدين الداخلي وصل إلى 11 تريليون جنيه والخارجي 161 مليار دولار، بإجمالي تخطى 20 تريليون جنيه، وهو ما يثقل كاهل الأجيال القادمة.

ولفت منصور إلى أن التقرير ذكر "فكرة الإسراع في المرحلة الثالثة"، وتساءل منصور: أين دراسة الجدوى لهذه الفكرة؟ ما الكثافات الموجودة في العاصمة وما نسب تشغيل المرحلتين الأولى والثانية؟ وما اقتصاديات التشغيل؟.

واستكمل: عدم وجود دراسة يؤدي حتماً إلى خسائر، وهو ما نرفضه شكلاً وموضوعاً.

كما تساءل النائب عن شرط سداد كامل القرض حال تغير القوانين أو السياسات في دولة المقرض أو المقترض.

وتابع منصور أن الحكومة تفتقر إلى فقه الأولويات، مستشهدا بنزلة الطريق الدائري بالعمرانية، قائلا: طريق مكسر وأقل من 900 متر ويتسبب في معاناة يومية لثلاثة ملايين مواطن من أهالي العمرانية والطالبية والهرم، ولا يحتاج إلى مليارات.

وتساءل النائب: لماذا لا يكون أولوية؟ أتوبيسات النقل العام تخرج دخان يومياً وتلوث بشكل يومي يؤثر على حياتنا اليومية، وكذلك نحتاج دعم عدد من خطوط النقل العام، أليس ذلك أولوية؟ .

