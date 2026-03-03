إعلان

ابقوا في منازلكم.. السفارة الأمريكية تحذر رعاياها بالسعودية

كتب : مصراوي

07:01 ص 03/03/2026

السفارة الأمريكية في السعودية

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية تحذيرا للأمريكيين بالبقاء في منازلهم في المملكة، وأعلنت فرض قيود مشددة على زيارة المواقع العسكرية هناك.

وجاء في بيان البعثة: "تواصل البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية مراقبة الوضع الإقليمي ندعو جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

كما جاء في البيان: "ننصح جميع المواطنين الأمريكيين بوضع خطة أمان شخصية قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدك الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقًا".

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترا غير مسبوق على خلفية التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، واستهداف دول خليجية بطائرات مسيرة وصواريخ، مع استمرار الغارات الجوية والتهديدات المتبادلة.

إلى ذلك أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر، بسماع دوي عدة انفجارات أخرى في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط أنباء عن اندلاع حريق في السفارة الأمريكية في الرياض، وفقا لروسيا اليوم.

السفارة الأمريكية في السعودية حريق في السفارة الأمريكية في السعودية السفارة الأمريكية انفجار في السعودية السعودية قصف السعودية انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

