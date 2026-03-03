إعلان

طلقة نارية تنهي حياة شخص في تجدد خلافات بين عائلتين بالمنيا

كتب : مصراوي

05:51 ص 03/03/2026

جثة - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

قتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالبطن، في إحدى قرى مركز المنيا، إثر تجدد الخلافات بين عائلتين وتطورت لإطلاق أعيرة نارية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث مقتل شخص إثر تلقيه طلق ناري، أودى بحياته في الحال.

انتقل فريق من المباحث والاسعاف إلى القرية، إذ تم السيطرة على المشاجرة، وضبط عدد من المتهمين، وتكثيف التواجد الأمني لمنع أي اشتباكات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تخت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مقتل شخص في المنيا المنيا أمن المنيا النيابة العامة

