بشكل متزامن.. إسرائيل تعلن شن ضربات على طهران وبيروت

كتب : مصراوي

08:11 ص 03/03/2026

قصف أمريكا لإيران

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، إنه يشن غارات على طهران وبيروت "بشكل متزامن"، كما أعلن عن استهداف خلية جنود إيرانية في منظومة الدفاع الجوي.

ونشرت المقدمة إيلا واوية، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، صباح الثلاثاء، أبرز التحديثات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، ومواجهته أمام الجبهتين الإيرانية واللبنانية.

قالت واوية إن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي باشر بشن موجة غارات واسعة مستهدفا النظام الإيراني وحزب الله "بشكل متزامن".

أعلنت واوية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجم وقضى على خلية من جنود منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني "يعملون لاستهداف قواتنا من خلال أنظمة الدفاع الجوي".

ونشرت على صفحتها الرسمية فيديو للحظة استهداف خلية الجنود الإيرانية، وظهر عدد من الجنود الإيرانيين وهم يحاولون الفرار من الضربة قبل أن تصيبهم القذائف الإسرائيلية.

كما واصلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات متواصلة على منظومات دفاع جوي مخصّصة لاستهداف الطائرات، مستهدفة المنصات وصواريخ ومنظومات رادار، وفقا للمقدمة الإسرائيلية.

وشددت في حديثها: "لن يسمح الجيش الإسرائيلي لنظام الإرهاب الإيراني بتفعيل منظومات دفاع بهدف استهداف طائرات سلاح الجو وسيواصل استهداف المحاولات لتسليح منصات إطلاق الصواريخ".

وأضافت: "بالتوازي، يواصل سلاح الجو مهاجمة مواقع تابعة لمنظومات النيران ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية"، وفقا لسكاي نيوز.

