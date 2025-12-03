تبرعت بثروتها لصندوق "تحيا مصر".. موعد جنازة الحاجة "سبيلة" بالدقهلية

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان التصويت بجولة إعادة النواب مساءً (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت أسرة الحاجة سبيلة علي عجيزة، ابنة قرية ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتي رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، تفاصيل موعد الجنازة والعزاء، وذلك بعد أن اشتهرت بتبرعها بكامل ثروتها لصالح صندوق "تحيا مصر" عام 2017، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها آنذاك.

وقال أحمد رسلان، نجل الراحلة: "إن صلاة الجنازة ستُقام غدًا الخميس عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير في القرية، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، حيث يُدفن إلى جوار زوجها ونجلها الراحل طارق".

وأضاف نجل الراحلة أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أجرى اتصالًا هاتفيًا به لتقديم واجب العزاء، مؤكدًا حضوره صلاة الجنازة ومشاركته في تشييع الجثمان، تقديرًا لمواقف الراحلة الوطنية التي قدمت ما تملك لصالح الدولة في فترة حرجة.

وكان صندوق "تحيا مصر" قد نعى الحاجة سبيلة، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التي جسدت قيم التكافل والعطاء، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

يُذكر أن الراحلة تبرعت في عام 2017 بكامل ما تملك، من مشغولات ذهبية ومبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وهو الموقف الذي حظي بإشادة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.