وفاة الحاجة "سبيلة" صاحبة التبرع البارز لصندوق "تحيا مصر" بالدقهلية

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان التصويت بجولة إعادة النواب مساءً (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن جلال رسلان، نجل الحاجة سبيله علي عجيزة، ابنة قرية ميت العامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك بعد سنوات من تبرعها بثروتها كاملة لصالح صندوق "تحيا مصر"، واستقبالها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017.

وقالت الأسرة لـ"مصراوي" إن الراحلة مرت بظروف صحية صعبة، ولقت ربها مساء اليوم، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بقرية ميت العامل مركز أجا.

وأضاف نجل الراحلة، أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على والدته عقب صلاة ظهر يوم الخميس، ثم تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

يذكر أن صندوق "تحيا مصر" نعى الحاجة سبيله، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة التي جسدت قيم التراحم، وقدم الصندوق خالص العزاء لأسرتها، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتبرعت الراحلة بكامل ثروتها عام 2017، والتي شملت مشغولات ذهبية ومبلغ 200 ألف جنيه، وقد أشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي عند استقبالها.