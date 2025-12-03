بالصور- محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المعرض الدولي السنوي للعلوم والهندسة (ISEF)، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بقاعة نادي ضباط الشرطة، بهدف تقييم واختيار أفضل المشروعات العلمية المؤهلة للمشاركة على مستوى الجمهورية ضمن منافسات المسابقة العالمية ISEF 2025/2026.

شهد الافتتاح حضور أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي ضم 79 مشروعًا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، في مجالات متنوعة تشمل: الطاقة، العلوم الطبية، الهندسة البيئية، علم المواد، علم النبات، الفيزياء والفلك، الأنظمة المدمجة، الروبوتات، الهندسة الطبية الحيوية، تكنولوجيا الهندسة، الكيمياء الحيوية، والعلوم السلوكية.

وخلال جولته، ناقش المحافظ الطلاب حول أفكار مشروعاتهم ودقة تصميمها وآليات تنفيذها، مؤكدًا دعمه الكامل للطلاب المتميزين علميًا، وحرص المحافظة على توفير المناخ الداعم للابتكار والإبداع، بما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبها، أوضحت وكيل الوزارة أن المعرض يأتي بعد سلسلة من المعارض التمهيدية على مستوى الإدارات، والتي شارك فيها 267 مشروعًا في المرحلة الأولى، تأهل منها 79 مشروعًا للمعرض المركزي، ليتم اختيار أفضل 10 مشروعات للمشاركة في التصفيات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن عملية التحكيم تمت من خلال لجنة تضم موجهي المواد، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات: العلوم، الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التربية، كلية تكنولوجيا الصحة التطبيقية – المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.